Primavera, Benevento beffato nel recupero dalla Lazio Cocente sconfitta per i giallorossi all'Avellola

Benevento – Lazio 0-1

Benevento (4-3-3): Carriero; Peluso, Pastina, De Caro, De Siena; Balsamà (33'pt Fall), Cuccurullo (30'st Nembot), Sanogo (14'pt De Luca); Rimoli (1'st Santarpia), Pinto, Dublino (30'st Mancino). A disp.: Picerno, Onda, Mirante, Di Ronza, Rillo, Di Serio, Andrei. All.: Bovienzo

Lazio (3-5-2): Alia; Armini, Silva, De Angelis; Petricca (31'st Kalaj), Czyz, Bianchi, Mohamed, Falbo (31'st Cesaroni); Capanni, Rezzi (9'st Scaffidi). A disp.: Marocco, Arapi, Francucci, Shoti, Cerbara. All.: Bonacina

Arbitro: Panettella di Bari

Assistenti: Festa e Spiniello

Marcatori: 46'st Scaffidi

Che beffa per la Primavera del Benevento che è stata sconfitta dalla Lazio nei minuti di recupero. La sfida è stata molto combattuta ed equilibrata, con i capitolini che si sono resi pericolosi soprattutto nella ripresa. Bovienzo, tra l'altro, ha dovuto anche fare i conti con i cambi forzati di Balsamà e Sanogo nel primo tempo che gli hanno cambiato i piani. Alla fine nessuno si sarebbe lamentato per il pareggio, ma a pochi secondi dal fischio finale Scaffidi ha punito Carriero in seguito a una ribattuta. Per i giallorossi è un grande boccone amaro da digerire. Nella prossima settimana ci sarà la sosta. Il 20 ottobre i sanniti affronteranno il Pescara in trasferta.