Primavera, a Pescara arriva la sconfitta per il Benevento E' il secondo ko per i giallorossi di Bovienzo

Pescara – Benevento 3-1

Pescara (4-3-3): Scuccimarra; Scalera (38'pt Martella), Palmucci, Marafini, Giofré; Pierpaoli, Cipoletti, Pavone (24'st Muniz); Mercado (24'st Tringali), Borrelli (24'st Sarr), Palladini (38'st D'Angelo). A disp.: Galante, Zugaro, Camilleri, Sall, Afri, Di Federico, Pucihar. All.: Zauri

Benevento (3-4-3): Carriero; Di Ronza (1'st De Luca), Pastina, De Caro; Peluso (14'st Onda), Cuccurullo (33'st Dublino), Balsamà, Rillo (1'st De Siena); Rimoli, Pinto (1'st Di Serio), Mancino. A disp.: Picerno, Nembot, Fall, Mirante, Santarpia. All.: Bovienzo

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: De Chirico di Barletta e Dell'Olio di Molfetta

Marcatori: 42'pt Palladini (P), 44'pt Pavone (P), 19'st Mancino (B), 42'st Muniz (P)

Sconfitta per il Benevento nella trasferta di Pescara. A sbloccare il risultato sono stati gli abruzzesi con un gol di Palladini giunto al 42' del primo tempo. Dopo due minuti Pavone ha raddoppiato, permettendo alla sua squadra di andare negli spogliatoi con un “comodo” 2-0. Nella ripresa Bovienzo ha cercato di rimettere le cose a posto, passando dal 3-4-3 al 4-3-3, riuscendo ad accorciare le distanze al 19' con Mancino. Nei minuti finali i giallorossi hanno fatto il possibile per pareggiare, ma il Pescara ha chiuso definitivamente la partita al 42' con una marcatura di Muniz. Per il Benevento è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata due settimane fa contro la Lazio. Nella prossima giornata i sanniti ospiteranno il Foggia all'Avellola.