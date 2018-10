Primavera, vittoria di cuore con il Foggia Il Benevento ottiene tre punti importanti al termine di un incontro molto combattuto

Benevento – Foggia 3-2

Benevento (4-3-3): Carriero; Onda, Pastina, De Caro, De Siena; Fall (12'st De Luca), Cuccurullo, Balsamà (29'st Santarpia); Rimoli (19'st Dublino), Pinto (19'st Di Serio), Mancino (29'st Peluso). A disp.: Picerno, Di Ronza, Rillo, Eletto, Nembot, Mirante. All.: Bovienzo

Foggia (4-3-3): Di Stasio; Catapano, De Vitis, Quaranta, Cucci; Bakari (29'st Albano), Vallario, Amabile; Cavallino, Palumbo (37'st Diallo), Marini (32'pt Muscatiello). A disp.: Mejiri, Lioce, Fiore, Carella, Nannola, Sergio, Ridzal, Di Stasio S., Pitarresi, Diallo. All.: Pavone

Arbitro: Nicoletti di Catanzaro

Assistenti: Cantafio di Lamezia Terme e Terenzio di Cosenza

Marcatori: 18'pt Pinto su rig. (B), 30'pt Rimoli (B), 5'st Cavallini (F), 36'st Dublino (B), 38'st Albano (F)

Note: Espulsi De Caro (B) al 31'st e Muscatiello (40'st) per doppia ammonizione

La Primavera è tornata al successo tra le mura amiche contro il Foggia. Non è stata una gara semplice per i giallorossi che hanno dovuto affrontare una compagine agguerrita e determinata a uscire dall'Avellola con almeno un punto. Il primo tempo è stato più che positivo per i ragazzi di Bovienzo che si sono dimostrati attenti e cinici al punto giusto. Al primo affondo sono riusciti a passare in vantaggio, precisamente al 17', quando Rimoli è stato atterrato in piena area da Bakari guadagnandosi il calcio di rigore. Dagli undici metri ha insaccato Pinto che ha spiazzato di grande classe Di Stasio. Il Foggia si è fatto vedere dalle parti di Carriero al 20' con un tiro di Amabile che si è spento di poco fuori. Il Benevento ha raddoppiato alla mezz'ora con Rimoli che ha capitalizzato al meglio un ottimo cross di Mancino proveniente dall'out sinistro.

I satanelli non si sono persi d'animo e hanno iniziato la ripresa nel migliore dei modi, riuscendo ad accorciare le distanze dopo cinque minuti con un tiro di Cavallino sul quale Carriero non ha potuto nulla. La pressione del Foggia si faceva insistente e i sanniti hanno cercato di andare sul 3-1 con un insidioso tiro di Mancino al 17' che ha trovato la pronta respinta di Di Stasio.

Al 31' il Benevento è stato costretto a proseguire la gara con un uomo in meno a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di capitan De Caro. I rossoneri hanno cominciato a premere il piede sull'acceleratore, ma gli stregoni si sono resi pericolosi soprattutto in contropiede. Al 34' un tiro di Dublino ha sfiorato la traversa. Due minuti più tardi lo stesso bomber ha insaccato con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Neanche il tempo di festeggiare che il Foggia è andato di nuovo in gol con un bel tiro di Albano da fuori area. La truppa di Pavone ha fatto di tutto per pareggiare l'incontro, sfiorando più volte il gol. Da segnalare che al 40' si è ristabilita la parità numerica grazie all'espulsione rimediata da Muscatiello. Al 46' Cavallini si è trovato a tu per tu con Carriero, ma quest'ultimo è riuscito a respingere la palla con i piedi. La sfida si è conclusa con un contropiede di Santarpia che è stato neutralizzato da Di Stasio.

Per il Benevento sono tre punti sofferti e importantissimi. Nella prossima giornata ci sarà il Cosenza all'Avellola.

Ivan Calabrese