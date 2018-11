Stadio Giovani, ecco la nona puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la nona puntata di Stadio Giovani, rotocalco di Ottochannel 696 dedicato al settore giovanile del Benevento Calcio. In questo appuntamento troverete le azioni salienti della gara vinta dalla Primavera sul Foggia con il punteggio di 3-2. Non mancano le interviste ai giovani calciatori: hanno parlato ai nostri microfoni Rimoli della Primavera, Montanino dell'under 17, Foggia dell'under 16 e Izzo dell'under 15. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato l'estremo difensore dell'under 17 Mattia Savarese. Buona visione.