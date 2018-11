Benevento, la Primavera concede il bis: battuto il Cosenza Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Bovienzo

Benevento – Cosenza 2-0

Benevento (4-3-3): Carriero; Onda, Pastina, Peluso, De Siena; Mirante (30'st De Luca), Cuccurullo, Balsamà (38'st Nembot); Rimoli (10'st Dublino), Di Serio (38'st Santarpia), Mancino (38'st Fall). A disp.: Picerno, Eletto, Pinto, Andrei. All.: Bovienzo

Cosenza (5-3-2): Quintiero; Caiazzo, De Rose (43' Di Salvo), Gagliardi, Paglia, Amendola; Moretti (10'st Giorgiò), Sernia (28'st Cardamone), Peguiron (10'st Militano). A disp.: Rugna, Santangelo, Abate, Larosa, Aceto, Misuri, Militano, Ferrigno, Tripoli. All.: De Angelis

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale

Assistenti Somma di Castellammare di Stabia e Fine di Battipaglia

Marcatori: 7'st Di Serio, 26'st Pastina

Secondo successo consecutivo per la Primavera che ha sconfitto il Cosenza con il punteggio di 2-0. I giallorossi sono partiti bene, considerato anche l'approccio remissivo degli ospiti che con una folta difesa a cinque presentavano un baricentro piuttosto basso. Non è stato facile per il Benevento cercare di creare delle occasioni pericolose. Nonostante questo aspetto, i calabresi si sono resi pericolosi al 16' con una conclusione di Sueva che è stata deviata in angolo da Carriero. I giallorossi sono cresciuti alla distanza, realizzando una bella manovra al 23' che ha permesso Di Serio di andare al tiro sul primo palo, ma la palla è uscita di poco sul fondo. Al 24' ci ha riprovato lo stesso attaccante su assist di Mirante, senza riuscire a trovare lo specchio della porta. Al 32' Cuccurullo ha servito un ottimo pallone per la testa di Di Serio, ma Quintiero si è opposto nel migliore dei modi.

Un minuto dopo è stato De Siena a crossare per Mirante: il centrocampista ha colpito la palla di testa, dandole una traiettoria a “cucchiaio” che ha colpito la parte alta della traversa.

Nella ripresa il Cosenza è sceso in campo in maniera intraprendente, ma questo non è bastato per evitare il gol del vantaggio giallorosso: a gonfiare la rete è stato Di Serio che ha capitalizzato al meglio un suggerimento di Balsamà per insaccare con precisione.

I calabresi hanno alzato il baricentro e i giallorossi, orfani di tante assenze in difesa, hanno respinto la minaccia nel migliore dei modi. Non è mancata la fortuna, dato che al 17' Sueva è riuscito a saltare Carriero, ma a porta incredibilmente vuota ha colpito il palo. Al 20' ci hanno riprovato con una conclusione a giro di Caiazzo che il bravo estremo difensore giallorosso ha deviato in angolo. Nel momento migliore del Cosenza, il Benevento ha raddoppiato. Il gol del 2-0 è stato siglato da Pastina direttamente su calcio di punizione, precisamente al 26' minuto.

La truppa di Bovienzo ha controllato al meglio l'incontro fino al triplice fischio. Da segnalare al 46' un calcio piazzato di Paglia che ha sfiorato di poco l'incrocio dei pali. Per i sanniti è un successo importante che gli permette di raggiungere quota dieci punti in classifica. Nella prossima giornata ci sarà l'Ascoli in trasferta.