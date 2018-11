Stadio Giovani, la decima puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la decima puntata di Stadio Giovani, rotocalco di Ottochannel 696 dedicato al settore giovanile del Benevento Calcio. In questo appuntamento troverete le azioni salienti della gara vinta dalla Primavera sul Cosenza con il punteggio di 2-0. Non mancano le consuete interviste a tecnici e calciatori, in particolare a Di Serio della Primavera, Andreozzi dell'under 17, Talia dell'under 16 e Casola dell'under 15. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato il difensore dell'under 16 Mattia Barilotti.