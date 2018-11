Stadio Giovani, ecco l'undicesima puntata Il rotocalco di Ottochannel sul vivaio del Benevento Calcio

E' online l'undicesima puntata di Stadio Giovani, rotocalco di Ottochannel 696 dedicato al settore giovanile del Benevento Calcio. In questo appuntamento troverete le azioni salienti delle gare giocate dalle formazioni Primavera, Under 17, 16 e 15. Oltre ai tecnici hanno parlato ai nostri microfoni i calciatori Carriero, Garofalo, Diglio ed Evangelista. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato il difensore dell'under 15 Francesco Sena.