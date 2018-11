Benevento, la Primavera sfida il Lecce La gara si giocherà domani mattina con fischio d'inizio alle 11

Domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, la Primavera del Benevento sfiderà il Lecce sul sintetico del campo Avellola. I giallorossi vengono dal turno di riposo che ha interessato l'intero campionato, successivo alla sconfitta rimediata ad Ascoli. L'obiettivo è quello di tornare subito al successo, anche per proseguire un bel cammino tra le mura amiche che ha visto sempre vincente la truppa di Bovienzo, a eccezione della sfida con la Lazio persa nei minuti di recupero. Sarà davvero importante ottenere un risultato positivo per restare agganciati al treno dei play off, anche se il format del torneo a undici squadre garantirà fino all'ultima giornata un equilibrio importante.

Ecco il programma:

Ascoli – Frosinone

Crotone – Cosenza

Lecce – Lazio

Livorno – Benevento

Perugia – Pescara

Riposa: Foggia

La classifica: Lazio 19, Ascoli 15, Pescara, Livorno e Lecce 13, Frosinone 11, Benevento 10, Crotone 8, Perugia e Foggia 6, Cosenza 1