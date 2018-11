Stadio Giovani, ecco la tredicesima puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online il rotocalco di Ottochannel dedicato al vivaio del Benevento. In questo appuntamento di Stadio Giovani troverete le azioni salienti del match vinto dalla Primavera sul Lecce con il punteggio di 3-2. Non mancano le interviste a tecnici e calciatori, con Costantino Pietroluongo che si è raccontato in "Faccia a Faccia". Buona visione.