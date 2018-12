Benevento, la Primavera chiude l'andata col Perugia La sfida si giocherà domani all'Avellola

Ultima gara del girone di andata per la Primavera che domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 14.30, scenderà in campo contro il Perugia all'Avellola. E' una gara importante per i giallorossi, i quali sono desiderosi di chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione con un successo dinanzi al proprio pubblico. Sarà davvero importante ottenere i tre punti, riscattando così anche la sconfitta rimediata a Livorno nella scorsa giornata.

Ecco il programma:

Benevento – Perugia

Cosenza – Lecce

Frosinone – Crotone

Lazio – Livorno

Pescara – Foggia

Riposa: Ascoli

La classifica: Lazio 22, Pescara e Ascoli 19, Lecce e Livorno 16, Benevento 13, Frosinone 12, Crotone* 11, Foggia e Perugia 6, Cosenza* 1

Ivan Calabrese