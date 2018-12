Torneo di Viareggio, ci sarà anche il Benevento Per il secondo anno consecutivo la Primavera parteciperà al prestigioso torneo internazionale

Per il secondo anno consecutivo il Benevento sarà presente al prestigioso "Torneo di Viareggio". La manifestazione, che da quest'anno avrà uno spazio riservato anche al calcio femminile, si terrà dall'11 al 27 marzo del 2019. Per la Primavera di Bovienzo sarà una vetrina davvero importante, dove si cercherà di fare bene soprattutto per far crescere i ragazzi e mettere in atto il lavoro svolto nel corso dell'anno contro avversarie di spessore. Tra le varie squadre che hanno già ufficializzato l'adesione ci sono anche Inter, Fiorentina, Milan, Sassuolo, Parma, Genoa, Torino, Spezia, Venezia, Rieti, Rappresentativa D, Hajduk Spalato, Braga, Krasnodar, Dukla Praga, due selezioni americane e due accademie giovanili provenienti dalla Serbia.

Ivan Calabrese