Benevento, la Primavera ospita il Pescara La gara comincerà alle 14,30

Gara casalinga per la Primavera che domenica pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 14,30, sfiderà la formazione del Pescara. I giallorossi sono reduci da un buon momento, considerati i sette punti ottenuti nelle ultime tre gare di campionato. Il pareggio rimediato a Roma con la Lazio ha lasciato un po' di amaro in bocca, con il Benevento che è deciso a tornare al successo per provare a staccare il Livorno nella corsa ai play off.

Ecco il programma:

Cosenza – Foggia

Ascoli – Lazio

Frosinone – Livorno

Crotone – Perugia

Benevento – Pescara

Riposa: Lecce

La classifica:

Lazio 30

Ascoli 29

Pescara 28

Lecce 26

Benevento 20

Livorno 20

Frosinone 19

Crotone 12

Foggia 11

Cosenza 9

Perugia 9