Benevento, la Primavera viene sconfitta a Foggia Secondo ko consecutivo per i ragazzi di Bovienzo. I play off distano quattro punti

Foggia – Benevento 2-1

Foggia: Di Stasio D., Fiore, Cucci (44’st Urbansky), Capanna, De Vitis, Massa, Cavallini, Palumbo (29’st Sergio), Antonelli, Di Masi, Arena. A disp.: Pitarresi, Lupoli, De Vivo, Ricciardi, Fucci, Ridzal, Marini, Moscogiuri. All.: Pavone

Benevento: Carriero, Onda (20’st De Siena), Rillo, Nembot (34’st Rimoli), Peluso, De Caro, Santarpia (20’st Dublino), Cuccurullo (28’st De Luca), Di Sergio, Mancino, Sanogo. A disp.: Andrei, Pinto, Mirante, Di Ronza, Fall. All.: Bovienzo

Arbitro: Carrione di Castellammare

Assistenti: Monte e Basile di Chieti

Marcatori: 20’pt Antonelli (F), 30’pt Peluso su rig. (B), 32’st Cavallini (F)

Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera del Benevento che ci ha lasciato le penne sul terreno di gioco del Foggia. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo venti minuti con Antonelli, ma gli stregoni sono riusciti a riequilibrare il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato da Peluso. Nella ripresa i rossoneri hanno siglato il bis, precisamente al 32’ con Cavallini. Nei minuti finali il Benevento ha avuto l’opportunità per realizzare il 2-2 con un altro penalty, ma sul dischetto Dublino ha sbagliato la conclusione, come accaduto a Sanogo in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio. Il quinto posto adesso dista quattro lunghezze, con il Benevento che nella prossima giornata sfiderà il Cosenza in trasferta.