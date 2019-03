Primavera, il Benevento conquista tre punti d'oro a Cosenza Le reti di Di Serio e Santarpia stendono la compagine calabrese

Cosenza – Benevento 0-2

Cosenza: Quintiero, Caiazzo (8’st Giorgiò), Gagliardi, Paglia (38’st Tripoli), Salines, Moretti (1’st Amendola), Di Salvo, Misuri (8’st Militano), Sueva, Peguiron, Santangelo. A disp.: Rugna, Sernia, Cardamone, Colosimo. All.: De Angelis

Benevento: Carriero, Onda, Rillo, Nembot (15’st Mirante), Peluso, De Caro, Santarpia (41’st Pastina), Cuccurullo, Di Serio (35’st Dublino), Mancino, Sanogo. A disp.: Andrei, De Siena, Rimoli, Fall, De Luca. All.: Bovienzo

Marcatori: 2’pt Di Serio (B), 25’pt Santarpia (B)

Importante successo per il Benevento sul campo del Cosenza. I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio dopo due minuti di gioco con Di Serio, per poi raddoppiare al 25' con Santarpia. Nella ripresa la truppa di Bovienzo ha gestito al meglio il risultato, portando a casa tre punti molto importanti che le permettono di tenere vivo il sogno play off. Il distacco dal Livorno, infatti, si è ridotto di una sola lunghezza, considerato che i toscani hanno osservato proprio oggi il turno di riposo individuale. Nella prossima giornata i giallorossi ospiteranno l'Ascoli all'Avellola.