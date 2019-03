L'Integrity tour fa tappa a Benevento Incontro con le formazioni giovanili giallorosse per parlare del match fixing

Presso la sala stampa del Vigorito le compagini Primavera e under 17 del Benevento Calcio sono state impegnate in un incontro formativo che rientra nel'Integrity tour, promosso dalla B per la lotta al match fixing. A illustrare il programma ai giovani giallorossi sono stati l'avvocato Gabriele Nicolella e Pierpaolo Marino, responsabile dell'ufficio sportivo della Lega A.

Entrambi hanno effettuato un percorso di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione del calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive. Si è partiti da un tema riguardante i profili normativi e regolamentari in tema di violazione del divieto di scommesse, di illecito sportivo e conseguentemente dell’omessa denuncia, e uno sulle conseguenze e le fattispecie concrete derivanti dai comportamenti dei tesserati.

I ragazzi hanno assistito all'incontro con molto interesse, apprendendo degli importanti concetti riguardanti la lotta agli illeciti sportivi. L'obiettivo della Lega B è proprio quello di educare i futuri calciatori sin dalla giovane età, in modo da limitare il più possibile la piaga delle scommesse e delle combine nel mondo del calcio.