Primavera, domani c'è Benevento - Ascoli La sfida è stata anticipata perché entrambe le squadre parteciperanno al Viareggio

Si giocherà domani la sfida tra le compagini Primavera di Benevento e Ascoli. L'importante match della diciannovesima giornata è stato anticipato per via della partecipazione di entrambe le formazioni al Torneo di Viareggio che partirà la prossima settimana. I giallorossi sono reduci dal successo di Cosenza che gli ha permesso di ridurre il gap con il Livorno di una sola lunghezza. Non sarà un incontro facile, dato che i marchigiani nelle recenti sfide hanno perso dei punti preziosi che gli hanno compromesso il discorso relativo alla promozione diretta, ma cercheranno di ottenere il massimo all'Avellola per cercare di rifarsi sotto per il primo posto. Ovviamente la Strega non sarà da meno, consapevole del fatto che i tre punti sarebbero di fondamentale importanza in vista delle ultime tre giornate. Il fischio d'inizio è fissato alle 14.30.

Ecco il programma:

Benevento – Ascoli

Pescara – Crotone

Lazio – Frosinone

Foggia – Livorno

Lecce – Perugia

Riposa: Cosenza

La classifica:

Pescara 37

Lazio 36

Ascoli 32

Lecce 29

Livorno 24

Benevento 23

Frosinone 22

Foggia 17

Crotone 14

Perugia 13

Cosenza 9