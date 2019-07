Primavera, al via la stagione: prima seduta il 29 luglio La truppa di Romaniello si ritroverà all'Avellola. Il campionato comincerà il 14 settembre

L'attesa sta per finire. Lunedì mattina partirà la stagione della Primavera del Benevento che si ritroverà sul sintetico del campo Avellola. La formazione sarà guidata, come noto, da Nicola Romaniello che torna in sella dopo l'anno vissuto sulla panchina dell'under 17. La formazione sarà composta dal gruppo "storico" dei 2001, al quale saranno aggiunti numerosi elementi del 2002.

Il campionato comincerà il prossimo 14 settembre e terminerà il 4 aprile. Ci sono diverse novità per quanto riguarda il format del torneo, a partire dalle squadre che parteciperanno ai play off. Per aumentare ulteriormente la competitività, si è deciso di coinvolgere ben sei formazioni per girone: le seconde e terze entreranno in scena dopo un primo turno preliminare che disputeranno le squadre dal quarto al settimo posto, con un sistema di incroci tra i due raggruppamenti che migliora la competitività del torneo. Una gara secca, per i preliminari, e andata e ritorno per le successive partite, con il piazzamento in classifica a fare da discriminante in caso di pareggio.

Per quanto riguarda i fuoriquota, l’orientamento è lasciare invariato il numero e mantenere un massimo di tre per squadra, come accaduto nella scorsa stagione.

Probabile conferma anche per la suddivisione dei gironi, da 12 squadre, che rimarrà legata al criterio geografico.

Viene confermato anche il numero di sostituzioni possibili in una singola partita che rimane di cinque, scelta valutata positivamente dopo l’esperienza dello scorso campionato.