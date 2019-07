Benevento, primo allenamento per la Primavera I giallorossi si sono ritrovati all'Avellola agli ordini di Romaniello

Si è ritrovata questa mattina all'Avellola la formazione Primavera del Benevento. I giallorossi allenati da Nicola Romaniello hanno dato il via alla stagione, con l'intera settimana che sarà caratterizzata da sedute mattutine fino a sabato. Il gruppo è composto dagli elementi confermati, ai quali si sono aggiunti la maggior parte dei calciatori che nella scorsa stagione militavano nell'under 17.

Il lavoro odierno è stato caratterizzato da un'attivazione, con il gruppo che successivamente è stato diviso in due gruppi: uno ha lavorato in palestra con il preparatore atletico Addona, mentre l'altro ha svolto delle esercitazioni in campo agli ordini di Romaniello. Dopo questa prima fase, c'è stato un lavoro di possesso per poi chiudere con la parte atletica.

Ricordiamo che il campionato Primavera comincerà il prossimo 14 settembre. Previste delle amichevoli prima dell'inizio del calcio giocato.