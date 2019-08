Primavera, in Tim Cup sarà Benevento - Crotone L'incontro si giocherà il 25 settembre all'Avellola

E' stato sorteggiato questa mattina il tabellone della Tim Cup riservata alle formazioni Primavera. Il Benevento ha pescato il Crotone, con la sfida che si giocherà all'Avellola il prossimo 25 settembre in gara unica. La vincente si qualificherà al secondo turno eliminatorio contro una tra Juve Stabia e Lecce in trasferta. Le otto teste di serie (Fiorentina, Torino, Juventus, Chievo, Cagliari, Inter, Roma e Atalanta) entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale.

Ecco gli accoppiamenti completi:

Genoa - Empoli

Virtus Entella - Cittadella

Brescia - Spezia

Sampdoria - Milan

Sassuolo - Pisa

Livorno - Bologna

Parma - Cremonese

Perugia - Salernitana

Pescara - Pordenone

Spal - Hellas Verona

Udinese - Frosinone

Ascoli - Venezia

Napoli - Cosenza

Trapani - Lazio

Juve Stabia - Lecce

Benevento - Crotone