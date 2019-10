Primavera, il Benevento sfida il Lecce in Tim Cup L'incontro si giocherà domani mattina per il secondo turno

Impegno in Tim Cup per la Primavera del Benevento Calcio che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 10:30, sfiderà i pari età del Lecce in terra salentina. Le due formazioni si sono affrontate già in campionato alla prima giornata, con il risultato finale che fu di 1-1. La Strega arriva a questo incontro dopo aver eliminato il Crotone al primo turno , grazie a una sonora vittoria per 5-0. La vincente si qualificherà agli ottavi di finale, dove l'attende la corazzata Atalanta.