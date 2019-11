Benevento, la Primavera ospita la Juve Stabia L'incontro si giocherà domani all'Avellola con inizio alle 11

Dopo la storica vittoria ottenuta in Coppa Italia sul Lecce, che gli ha permesso di approdare agli ottavi di finale della manifestazione tricolore, il Benevento domattina ospiterà all'Avellola la compagine della Juve Stabia. Un derby molto importante, con la Strega che cercherà in tutti i modi la vittoria dopo le sconfitte rimediate con Ascoli e Livorno. Anche contro le vespe ci saranno delle assenze importanti per Romaniello, come quelle del centrale difensivo Di Ronza e dell'attaccante Mancino. Recuperati, invece, Pastina e Onda. La gara comincerà alle ore 11.

Ecco il programma della 7^ giornata:

Ascoli – Frosinone

Benevento – Juve Stabia

Cosenza – Salernitana

Lecce – Perugia

Pisa – Crotone

Trapani - Livorno

La classifica:

Ascoli 15

Lecce 14

Cosenza 9

Livorno 9

Trapani 9

Perugia 8

Crotone 8

Benevento 8

Pisa 6

Frosinone 5

Salernitana 4

Juve Stabia 4