Primavera, il Benevento ospita il Pisa La sfida si giocherà domani mattina all'Avellola

Torna il campionato per la Primavera che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, se la vedrà contro il Pisa sul sintetico del campo Avellola. I giallorossi sono reduci dalle sconfitte subite contro Lecce in Coppa Italia e Pescara al debutto, quindi cercheranno in tutti i modi di conquistare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche.

Ecco il programma della seconda giornata:

Benevento – Pisa

Crotone – Spezia

Frosinone – Lecce

Napoli – Pescara

Salernitana – Reggina

Virtus Entella Cosenza

La classifica:

Pescara 3

Lecce 3

Crotone 3

Cosenza 3

Virtus Entella 3

Frosinone* 0

Spezia* 0

Pisa 0

Salernitana 0

Napoli 0

Reggina 0

Benevento 0

*una partita in meno