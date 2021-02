La Primavera torna in campo: sabato c'è il derby con il Napoli I giallorossi affronteranno gli azzurri in trasferta dopo aver superato l'ostacolo Covid

La Primavera del Benevento si è finalmente "sbarazzata" del Covid. I giallorossi, dopo aver saltato i match con Salernitana e Frosinone per aver riscontrato la presenza di un positivo in squadra, da martedì sono tornati ad allenarsi in seguito all'accertamento della negatività di tutti i componenti della rosa. Sabato pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 14:30, scenderanno in campo a Cercola per affrontare il Napoli. Nonostante le tre gare da recuperare (a quelle sopracitate va aggiunta la trasferta di Cosenza che, presumibilmente, si giocherà il prossimo 24 febbraio), la truppa di Romaniello è al quinto posto in classifica con un distacco di nove lunghezze dal Lecce. I partenopei hanno giocato le stesse gare del Benevento (5), con uno svantaggio di due punti.

Questo è il programma della nona giornata di campionato:

Crotone - Virtus Entella

Frosinone - Salernitana

Napoli - Benevento

Pescara - Cosenza

Reggina - Pisa

Spezia - Lecce

La classifica:

Lecce 19

Pescara 14**

Crotone 11*

Virtus Entella 11*

Benevento 10***

Spezia 9*

Napoli 8***

Cosenza 8**

Pisa 6*

Frosinone 3**

Salernitana 3**

Reggina 1**

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno