Primavera, il Benevento trionfa a Crotone Importante successo per i sanniti nell'ultima giornata del girone d'andata

Crotone – Benevento 0-2

Crotone: D’Alterio, Mignogna, Esposito (32’st Cantisani), Simone (6’st D’Andrea), Amerise, Spezzano, Frustaglia (6’st Trotta), Palermo, Maesano, Ranieri, Timmoneri. A disp.: Pasqua, Nicotera, Brescia, Lerose, Alessio, Periti, Fragale, Torromino, Ferrucci. All.: Galluzzo

Benevento: Quartarone, Onda, Caserta (1’st Todisco), Cesarano (12’st Strazzullo), Talia, Ciaravolo, Masella (25’st Agnello), Sanogo (1’st Pietroluongo), Sorrentino, Garofalo (20’st Barilotti), Alfieri. A disp.: Diglio, De Francesco, Bottiglieri, Vigorito, Malva, Giampaolo, Olimpio. All.: Romaniello

Arbitro: Baratta di Rossano

Assistenti: Croce di Nocera Inferiore e Colavito di Bari

Marcatori: 4’pt Masella (B), 44’st Barilotti (B)

Note: espulsi all'8'st Mignogna (C) e al 18’st Onda (B)

Importante vittoria conquistata dalla Primavera del Benevento sul campo del Crotone. I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo l'incontro, imponendosi con il punteggio di 2-0. Il gol del vantaggio sannita è arrivato dopo quattro minuti di gioco, realizzato da Masella. I padroni di casa si sono trovati in inferiorità numerica per via della doppia ammonizione rimediata da Mignogna all'8 della ripresa. La stessa sorte è toccata anche alla truppa di Romaniello, quando al 18' Onda è stato espulso per proteste. Nel finale la Strega ha chiuso la partita con un gol di Barilotti. E' un successo che permette al Benevento di balzare a quota 14 punti in classifica, con ancora i match con Salernitana e Frosinone da recuperare. Nella prossima giornata affronterà il Pescara tra le mura amiche per la prima del girone di ritorno.