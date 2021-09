Primavera, il Benevento fa visita al Perugia dell'ex Formisano Il match si giocherà sabato mattina

Impegno in trasferta per la Primavera del Benevento che sabato affronterà la compagine del Perugia. I giallorossi sono reduci dalla vittoria ottenuta all'Avellola contro l'Ascoli che gli ha permesso di agganciare il primato della classifica, condiviso con Frosinone, Ascoli, Pisa e Lazio. Una classifica che mostra chiaramente l'equilibrio di questo campionato, la quale racchiude tutte le squadre (a eccezione della Ternana) in soli tre punti. La Strega affronterà anche il suo passato, visto che sulla panchina del Perugia c'è Alessandro Formisano, tecnico che in giallorosso è riuscito ad approdare alle semifinali nazionali del campionato under 16 nella stagione 2018/2019. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30,

Ecco i convocati di Scarlato:

PORTIERI: Bonagura, Tartaro;

DIFENSORI: Caserta, Sena, Viscardi, Riccio, Brocca, Vottari, Galletti;

CENTROCAMPISTI: Prisco, Pellegrino, Aronica, Valentino;

ATTACCANTI: Sorrentino, Agnello, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura, Umile.

Il programma della 4^ giornata:

Ascoli - Cosenza

Crotone - Frosinone

Lazio - Ternana

Perugia - Benevento

Reggina - Salernitana

Spezia - Cesena

Riposa: Pisa

La classifica:

Frosinone 6

Ascoli 6

Pisa 6

Lazio 6

Benevento 6

Reggina 4

Cesena 3

Perugia 3

Cosenza 3

Salernitana 3

Spezia 3

Crotone 3

Ternana 1