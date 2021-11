Primavera, impresa del Benevento: vittoria in casa della Lazio I giallorossi hanno violato il Fersini grazie a un gol di Umile

Lazio - Benevento 0-1

Lazio: Furlanetto, Floriani (18'st Marinacci), De Santis, Adeagbo, Ruggeri, Adjaoudi (18'st Schuan), Bertini, Ferro, Troise (26'st Castigliani), Tare (18'st Pollini), Crespi (47'st Riosa). A disp.: Di Fusco, Migliorati, Santovito, Shenu, Campagna, Kane, Di Venanzio. All.: Calori

Benevento: Tartaro (1'st Bonagura), Galletti, Caserta (42'st Sena), Pellegrino (36'st Maiese), Veltri, Brocca, Umile (14'st Prisco), Parisi, Sorrentino, Marsiglia (14'st Malva), Aronica. A disp.: Vottari, Viscardi, Riccio, Pastorella, Rossi, Altamura, Valentino. All.: Scarlato

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Lalomia e Santino

Rete: 15'pt Umile

Impresa del Benevento che ha vinto di misura in casa della Lazio. Decisiva una rete realizzata da Umile dopo quindici minuti dal fischio d'inizio del primo tempo. Il giallorosso ha punito Furlanetto con una conclusione dal limite. La truppa di Scarlato ha giocato con personalità, brava anche nel saper soffrire nel momento di maggiore spinta dei capitolini. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Bertini al 33', propiziato da un fallo di Tartaro su Crespi: la conclusione dagli undici metri ha colpito il palo. Nella ripresa la sfida è scivolata via fino al 90', con il Benevento che ha portato a casa tre punti di grande spessore in casa dei favoriti alla promozione grazie a una prestazione positiva e di sacrificio. Sale il rammarico per l'immeritata sconfitta della scorsa giornata contro la Ternana. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno la Reggina in trasferta.

I risultati della 10^ giornata:

Ascoli - Reggina 2-0

Cesena - Cosenza domani

Lazio - Benevento 0-1

Perugia - Frosinone 2-2

Pisa - Crotone 2-0

Salernitana - Spezia 0-4

Riposa: Ternana

La classifica:

Lazio 20

Cesena 18

Frosinone 17

Perugia 16

Spezia 16

Benevento 15

Cosenza 13

Pisa 13

Ascoli 12

Crotone 11

Salernitana 9

Ternana 5

Reggina 5