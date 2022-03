Primavera, sconfitta del Benevento in casa del Frosinone I ciociari si sono imposti con un poker

Frosinone – Benevento 4-0

Frosinone: Vilardi, Evan (35’st Rosati), Benacquista, Bruno (24’st Jirillo), Maestrelli, Bracaglia, Cangianiello, Milazzo (35’st Battisti), Stampete (24’st Peres), Favale, Selvini (32’st Di Palma). A disp.: Palmisani, Bianchim Recchiuti, Pittaccio, Scognamiglio. All.: Gorgone

Benevento: Esposito, Parisi, Viscardi, Prisco (35’st Marrone), Vottari (35’st Bracale), Brocca (11’st Maiese), Valentino, Aronica, Thiam Pape, Umile (24’st Riccio), Pellegrino (1’st Sorrentino). A disp.: Bonagura, Scarpato, Galietti, Pastorella, Marsiglia, Agnello. All.: Scarlato

Arbitro: Di Francesco di Ostia

Assistenti: Di Maio di Molfetta e Parisi di Bari

Marcatori: 29’pt Bruno, 39’pt e 1’st Selvini, 41’st Favale su rig.

Sconfitta per il Benevento nel big match disputato questo pomeriggio in casa del Frosinone. I ciociari si sono imposti con il punteggio di 4-0. Il vantaggio l'ha firmato Bruno dopo ventinove minuti di gioco, poi il raddoppio è arrivato al 39' con Selvini. Quest'ultimo si è ripetuto all'inizio del secondo tempo. Favale ha chiuso la contesa al 41' con un calcio di rigore. La Strega ha dovuto fare i conti con molte defezioni, come quelle di Malva, Sena, Galletti, Veltri e Altamura, tanto che Scarlato è stato costretto a convocare diversi elementi dell'under 17 come Galietti e Marrone, oltre ai portieri Esposito e Scarpato. I giallorossi restano in zona play off, con un vantaggio di tre punti sull'Ascoli. Nella prossima giornata ci sarà il derby con la Salernitana all'Avellola.

I risultati della settima giornata di ritorno:

Crotone – Reggina rinv.

Frosinone – Benevento 4-0

Lazio – Ascoli 1-1

Perugia – Cesena 0-2

Pisa – Spezia 3-0

Ternana – Cosenza 0-2

Riposa: Salernitana.

La classifica:

Cesena 43

Lazio 39

Frosinone 39

Pisa 31

Benevento 30

Ascoli 27

Spezia 26*

Perugia 26

Cosenza 21

Reggina 20*

Salernitana 18

Crotone 12**

Ternana 9