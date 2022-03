Primavera, pareggio tra Ternana e Benevento Occasione sprecata per i giallorossi che restano al quinto posto

Ternana - Benevento 1-1

Ternana: Morlupo, Patrizi, Manucci, Toffanin, Kelo, Giordano, Canale (7'st Niosi), Nunzi (17'st Cardoni), Falanga (28'st Persio), Lamberti (28'st Benedetti), Galletta (17'st Tunkara). A disp.: Cupi, Mecarini, Currieri, Monaldi, Sabatini, Pasini, Marietti. All.: Sini

Benevento: Tartaro, Riccio (7'st Valentino), Viscardi, Prisco (39'st Agnello), Vottari, Veltri, Parisi, Aronica, Sorrentino (27'st Malva), Umile (39'st Maiese), Thiam. A disp.: Bonagura, Brocca, Bracale, Sena, Pastorella, Rossi. All.: Scarlato

Arbitro: Scatena di Avezzano

Assistenti: Ciancaglini e Dell'Arciprete di Vasto

Marcatori: 16'pt Prisco (B), 23'st Tunkara (T)

Note: Espulsi al 12'st Vottari (B) e Niosi (T), al 48'st Malva (B)

Occasione sprecata per la Primavera del Benevento che è stata fermata dalla Ternana, evitando di sfruttare l'occasione della sconfitta maturata dallo Spezia in casa del Perugia. Con un successo, i giallorossi avrebbero potuto godere di un vantaggio di quattro punti sulla sesta in classifica. La lotta per i play off è apertissima e terrà col fiato sospeso fino all'ultima giornata, con la Strega che cercherà di ottenere il pass per gli spareggi con le unghie e con i denti. Il match in casa delle fere era cominciato bene, con il vantaggio firmato da Prisco dopo sedici minuti di gioco. C'è da dire che due minuti prima Thiam aveva fallito un calcio di rigore. Nella ripresa le due squadre si sono trovate in inferiorità numerica per via delle espulsioni rimediate da Vottari e Niosi al 12'. I padroni di casa sono riusciti a pareggiare i conti al 23' con Tunkara. Nel finale la Strega si è trovata addirittura in nove uomini per il rosso rimediato da Malva. Il risultato non si è schiodato dall'1-1, con il Benevento che resta al quinto posto ma con un margine di due lunghezze sul Perugia. Nella prossima giornata la truppa di Scarlato affronterà all'Avellola la Lazio, impegnata domani in terra capitolina nel derby regionale col Frosinone.

I risultati della 9^ giornata di ritorno:

Cesena - Crotone 7-1

Lazio - Frosinone domani

Perugia - Spezia 3-1

Pisa - Ascoli 1-0

Salernitana - Cosenza 1-2

Ternana - Benevento 1-1

Riposa: Reggina

La classifica:

Cesena 47

Frosinone 39

Lazio 39

Pisa 37

Benevento 34

Perugia 32

Spezia 32

Ascoli 28

Cosenza 24

Reggina 20*

Salernitana 18

Ternana 13

Crotone 12*