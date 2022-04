Primavera, Thiam salva il Benevento: pari al fotofinish con la Lazio Importante punto ottenuto dai giallorossi all'Avellola

Benevento – Lazio 2-2

Benevento: Bonagura, Parisi, Sena (40’st Marsiglia), Prisco (45’st Di Martino), Veltri, Marrone, Valentino (1’st Sorrentino), Aronica, Thiam, Umile, Maiese (25’st Rossi). A disp.: Esposito, Giangregorio, Brocca, Avolio, Pastorella, Bracale, Altamura. All.: Scarlato

Lazio: Moretti, Pollini, Marinacci, Ferro (10’st Troise), Santovito, Ruggeri, Adjaoudi (37’st Mancino), Ferrante, Crespi (37’st Shehu), Bertini, Tare (44’st Muhammad). A disp.: Morsa, Bedini, Del Mastro, Cantiani, Quaresma, Rossi, Kane. All.: Calori

Arbitro: Vergaro di Bari

Assistenti: Centrone di Molfetta e Pintaudi di Pesaro

Marcatori: 1’pt e 48’st Thiam (B), 18’pt Crespi (L), 22’st Ferrante (L)

Risultato di grande importanza conquistato dal Benevento nel big match con la Lazio. I giallorossi hanno dovuto fare i conti con una emergenza in difesa, considerate le assenze di Riccio e Vottari per squalifica, oltre a Galletti, Sgircitu e Viscardi. La gara è stata molto combattuta e dopo pochi secondi la truppa di Scarlato è passata in vantaggio con un gol siglato da Thiam. La Lazio ha provato a reagire. Per i capitolini si trattava di una sfida da non sbagliare per tenere vive le speranze di promozione diretta. Il pareggio è arrivato al 18' con Crespi. Nella ripresa i biancocelesti hanno ribaltato il risultato con Ferrante, ma nel finale è arrivata la svolta: Thiam ha siglato la rete del definitivo 2-2, evitando al Benevento la sconfitta. La classifica vede i giallorossi al quinto posto, considerati i pareggi di Perugia e Spezia. Importante anche la sconfitta del Pisa a Crotone che tiene in ballo anche la quarta piazza. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà la Reggina all'Avellola.

I risultati della 10^ giornata:

Cosenza - Cesena domani

Crotone - Pisa 1-0

Frosinone - Perugia 2-2

Reggina - Ascoli 1-0

Spezia - Salernitana 1-1

Riposa: Ternana

La classifica:

Cesena 47

Lazio 43

Frosinone 40

Pisa 37

Benevento 35

Perugia 33

Spezia 33

Ascoli 28

Cosenza 24

Reggina 24

Salernitana 19

Crotone 16

Ternana 13