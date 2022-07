Benevento, definito l'organigramma del settore giovanile Confermati i quattro tecnici giallorossi

A parte la novità riguardante Carlo Zotti (leggi qui l'approndimento) il roster del settore giovanile è pressocché invariato. Il Benevento ha deciso di dare continuità all'ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione, con il sodalizio sannita che si è trovato con tre formazioni ai play off e con la Primavera che non è riuscita a qualificarsi per un soffio.

Nei quadri dirigenziali, oltre al presidente Palermo, c'è la conferma di Puleo come Responsabile e Direttore Sportivo. Landaida continuerà a fornire il proprio contributo come Supervisore Tecnico, mentre De Nigris resta il Responsabile Organizzativo dell'intero vivaio.

Nessuna sorpresa tra i tecnici che sono stati tutti confermati: Scarlato guiderà la Primavera, Rocco l'under 17, Fusaro l'under 16 e Carbone l'under 15. La differenza è che gli allenatori, per forza di cose, guideranno squadre diverse per via dell'avanzamento dell'età dei giovani calciatori. In poche parole, Scarlato allenerà gran parte dei ragazzi che nella passata stagione formava l'under 17 e così via, fino ad arrivare a Carbone che avrà a disposizione un gruppo ex novo come accaduto l'anno scorso.

I preparatori atletici saranno Letizio, Zezza, Malafronte e Cirillo. I preparatori dei portieri, invece, oltre al già citato Zotti, saranno Chiavelli e Improta.

Confermati Pegno e Zotti come responsabili dell'Attività di Base. A Grande è stata affidata l'under 14 PRO, mentre Giangregorio allenerà l'under 13, Lardieri l'under 12 e Iscaro l'under 11.

Il Responsabile sanitario sarà il dottor Milano. Walter Giorgione, invece, ricoprirà il ruolo di ortopedico insieme a Caporaso. Il medico sociale è De Vita. La squadra di fisioterapisti prevede Marinaccio, D'Ambrosio, Panella e Iannelli. A Maldera il compito di recupero degli infortunati.