Benevento, esulta la Primavera: tris al Crotone I giallorossi conquistano la seconda vittoria consecutiva

Benevento-Crotone 3-1

Benevento: Nunziante, Di Martino, Ciurleo, Avolio, Panzarino, Marrone, Rucci (39'st Politi), Donatiello, Perlingieri (39'st Fierro), Carriola (32'st Pellegrino), Di Serio (20'st Francescotti). A disp.: Palma, Giangregorio, Eletto, Esposito, Fastiggi, Festino, Polverino, Guerra. All.: Carbone

Crotone: Martino, Galardo, Geremicca (37'st Milano), Tosto (30'st Cacia), Tarantino, Pirozzi, Poerio (40'st Russo), Schirò, Solmonte, Aprile, Ambrogio (1'st Giancotti). A disp.: Lisi, Riezzo, Loaicono. All.: Bonvini

Arbitro: Andreano di Prato. Assistenti: Colaianni di Bari e De Chirico di Molfetta

Marcatori: 9'pt Di Martino, 40'pt e 28'st Perlingieri, 44'st Aprile su rig.

La Primavera del Benevento ha cominciato in maniera entusiasmante il campionato. Dopo aver battuto la Salernitana con il netto risultato di 3-0, i giallorossi hanno bagnato l'esordio casalingo con un successo per 3-1 conquistato contro il Crotone. La truppa di Rocco è passata in vantaggio dopo nove minuti con Di Martino, poi al 40' Perlingieri ha siglato il raddoppio. Nella ripresa, l'attaccante di Rocco ha chiuso virtualmente l'incontro con la doppietta personale, siglata al 28'. Peccato per la rete di Aprile a pochi minuti dal triplice fischio, realizzata grazie a un calcio di rigore, vietando così all'ottimo Nunziante di ottenere il secondo clean sheet.

Per il Benevento sarà una settimana intensa: mercoledì ci sarà il derby di Coppa Italia con il Napoli, poi nel prossimo weekend sarà il Perugia a sfidare gli stregocini tra le mura amiche.

I risultati della 2^ giornata (in aggiornamento):

Bari-Ascoli

Benevento-Crotone 3-1

Cesena-Spezia

Monopoli-Pescara

Napoli-Cosenza

Palermo-Ternana

Pisa-Perugia

Virtus Entella-Salernitana

La classifica (in aggiornamento):

Benevento 6

Cesena 3

Bari 3

Napoli 3

Ternana 3

Cosenza 3

Perugia 3

Virtus Entella 3

Ascoli 0

Monopoli 0

Spezia 0

Crotone 0

Palermo 0

Pescara 0

Pisa 0

Salernitana 0