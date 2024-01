Primavera, colpaccio del Benevento: successo in casa della Ternana I giallorossi di Rocco hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva

Ternana-Benevento 1-2

Ternana: Novelli; Ciucci, Trifelli, Cisse, Bonugli, Biondini, Marcelli, Ferrara (11'st Fulga), Bustos, Garcia (11'st Loconte), Della Salandra. A disp.: Di Loreto, Bartolocci, Berneschi, Pagliei, Valenti, La Sorsa, Trolese, Durastanti, Pllana, Karageorgi. All.: D'Urso

Benevento: Nunziante; Panzarino, Ciurleo, Avolio, Guerra, Marrone (43'st Polverino), Rossi (43'st Eletto), Donatiello (1'st Francescotti), Perlingieri, Carriola, Sorrentino (16'st Di Serio)(25'st Politi). A disp.: Palma, Esposito, Fierro, Festino, Damiano, Fastiggi. All.: Rocco

Arbitro: Pacella di Roma 2. Assistenti: Bartoluccio di Vibo Valentia e Celestino di Reggio Calabria

Marcatori: 31'st Perlingieri (B), 32'st Rossi (B), 44'st Cisse (T)

Note: Espulso al 28'st Marcelli

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera del Benevento. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 2-1 sul campo della Ternana, restando sulla scia della capolista Cesena che ha battuto in casa il Palermo per 3-1. È successo tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco, con il Benevento (in superiorità numerica grazie all'espulsione di Marcelli giunta al 28' del secondo tempo) che è passato in vantaggio al 31' con il solito Perlingieri. La squadra di Rocco ha raddoppiato un minuto dopo con Rossi, poi la Ternana ha accorciato le distanze nel finale con Cisse. Nella prossima giornata, i giallorossi ospiteranno il Bari all'Avellola.

I risultati della 15^ giornata:

Bari-Perugia 3-2

Cesena-Palermo 3-1

Cosenza-Ascoli 1-3

Napoli-Pisa 0-0

Pescara-Salernitana 0-0

Spezia-Crotone 2-3

Ternana-Benevento 1-2

Virtus Entella-Monopoli 2-0

La classifica:

Cesena 36

Benevento 33

Pisa 27

Perugia 25

Virtus Entella 24

Ternana 24

Palermo 23

Cosenza 22

Bari 21

Spezia 19

Napoli 19

Ascoli 19

Pescara 12

Salernitana 12

Crotone 11

Monopoli 10