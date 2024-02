Benevento, la Primavera è inarrestabile: vittoria in casa della Virtus Entella I giallorossi hanno conquistato tre punti pesanti, grazie a una doppietta di Perlingieri

Virtus Entella-Benevento 0-2

Virtus Entella: Gariti; Bellotti, Lagomarsino, Piredda, Casani (15'st Conte), Busicchia, Hu Yiwang (15'st Paccagnini), Tiana, Djabi, Petitti (15'st Giacobbe), Perrone (15'st Di Maro). A disp.: Mazzadi, Torrielli, Dolce, Bottaro, Dayan, Vian, Boscaro, Mattioli. All.: Melucci

Benevento: Nunziante; Di Martino (37'st Guerra), Ciurleo, Avolio, Panzarino, Marrone, Pengue, Donatiello, Perlingieri, Carriola (44'st Politi), Rossi (30'st Francescotti). A disp.: Giangregorio, Eletto, Polverino, Damiano, Fierro, Festino, Di Serio, Fastiggi. All.: Rocco

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Carmine De Vito di Napoli e Cristiano Pelosi di Ercolano

Marcatori: 5'st, 25'st Perlingieri (B)

Quarta vittoria consecutiva per la Primavera del Benevento che punta senza mezzi termini al comando della classifica. In attesa del match tra Spezia e Cesena di questo pomeriggio, i giallorossi hanno agganciato il primato che al momento è condiviso con i romagnoli. A Chiavari l'ha decisa, ancora una volta, Perlingieri. L'attaccante ha festeggiato la firma sul primo contratto da professionista con una doppietta, realizzata al 5' e al 25' della ripresa, permettendo alla sua squadra di violare il campo della Virtus Entella e proseguire la corsa verso il primo posto. Per Perlingieri i numeri sono di un certo peso: 18 gol in 14 presenze. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Perugia all'Avellola.

