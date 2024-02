Benevento, beffa per la Primavera: ad Ascoli vittoria soffiata nel finale I giallorossi tornano a casa con un punto. Il Cesena allunga in classifica

Ascoli-Benevento 3-3

Ascoli: Sciammarella; Caucci, Cozzoli, Maiga, Rossi, Tavcar (43'st Gaffuri), Gaspari (20'st Ciccanti), Bando, Tarantino, Lo Scalzo, Del Moro (37'st Solmonte). A disp.: Amato, Mengucci, Sottil, Barrotta, Carano, Derio, Gorica, Colaiacomo, Lattanzi. All.: Ledesma

Benevento: Nunziante; Di Martino, Viscardi, Avolio (37'st Polverino), Panzarino, Guerra (5'st Eletto), Pengue, Carriola, Perlingieri, Rossi, Francescotti (5'st Di Serio). A disp.: Giangregorio, Fastiggi, Politi, Fierro, Festino, Donatiello. All.: Rocco

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila. Assistenti: Colaianni di Bari e Fedele di Lecce

Marcatori: 29'pt Perlingieri (B), 2'st Lo Scalzo (A), 25'st Panzarino (B), 29'st Rossi (B), 34'st Maiga (A), 49'st Bando (A)

Grande amarezza per il Benevento dopo il pareggio rimediato in casa dell'Ascoli. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo in avanti di una rete, grazie al gol messo a segno da Rossi. Nella ripresa è arrivato l'1-1 firmato da Lo Scalzo, poi la squadra di Rocco ha preso il largo, realizzando due reti con Panzarino e Rossi che le hanno permesso di arrivare a dieci minuti dalla fine con ben due gol di vantaggio. Nel finale, l'Ascoli è riuscito a riequilibrare il punteggio, andando in gol prima con Maiga al 34' e poi con Bando in pieno recupero. Per il Benevento sono due punti persi di un certo peso, considerato che il Cesena ha vinto in casa del Pisa e ha allungato sui giallorossi. Nella prossima giornata, la Strega ospiterà all'Avellola proprio il Pisa. Il Cesena, invece, giocherà in casa contro il Crotone.

I risultati della 20^ giornata:

Bari-Pescara 2-2

Crotone-Salernitana 3-3

Monopoli-Cosenza 1-1

Napoli-Spezia 2-0

Palermo-Perugia 1-1

Pisa-Cesena 1-2

Ternana-Virtus Entella 0-0

La classifica:

Cesena 49

Benevento 46

Pisa 34

Perugia 31

Napoli 31

Virtus Entella 31

Ascoli 30

Ternana 27

Palermo 26

Spezia 25

Cosenza 25

Bari 23

Salernitana 20

Pescara 16

Monopoli 15

Crotone 13