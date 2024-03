Primavera, Benevento ko contro il Pisa: il primo posto si allontana (LE FOTO) Sconfitta casalinga per la squadra di Rocco. I romagnoli adesso sono a +6

Benevento-Pisa 3-4

Benevento: Nunziante; Di Martino (21'st Di Serio), Polverino, Avolio (45'st Esposito), Panzarino, Guerra (1'st Eletto), Pengue, Donatiello (1'st Francescotti), Perlingieri, Carriola (33'st Fierro), Rossi. A disp.: Giangregorio, Fastiggi, Politi, Festino, Damiano. All.: Rocco

Pisa: Baglini, Baldacci (27'st Ghibaudo), Bartolini, Trdan, Gueye, Coppola, Frosali (10'st Cannarsa), Saltalamacchia, Ferrari, Raychev, Bocs (16'st Casagrande). A disp.: Rosini, Rossi, Lormanis, Sapola, Doveri, Fisher, Dama, Conte. All.: Innocenti

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli. Assistenti: Angelo Tomasi di Lecce e Antonio Alessandrino di Bari

Marcatori: 32'pt, 32'st Ferrari (P), 36'pt, 47'pt Bocs (P), 1'st Francescotti (B), 23'st Avolio (B), 48'st su rig. Perlingieri (B)

Sconfitta casalinga per la Primavera del Benevento contro il Pisa. I giallorossi sono stati condizionati da un primo tempo totalmente da dimenticare, chiuso con gli ospiti in vantaggio di tre reti firmate da Ferrari e una doppietta di Bocs. Nella ripresa, la squadra di Rocco ha reagito con i gol di Francescotti e Avolio che hanno riaperto la partita, ma le speranze sono tramontate al 32' a causa della marcatura di Ferrari. Nel finale, Perlingieri ha portato il risultato sul definitivo 4-3 con un calcio di rigore. La vittoria del Cesena col Crotone porta i romagnoli a un vantaggio di sei lunghezze. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà il Pescara in trasferta.

I risultati della 21a giornata:

Cosenza-Pescara 2-2

Cesena-Crotone 5-0

Perugia-Ternana 2-2

Monopoli-Napoli 0-2

Palermo-Ascoli 3-1

Salernitana-Bari 2-2

Virtus Entella-Spezia 4-2

La classifica:

Cesena 52

Benevento 46

Pisa 37

Virtus Entella 34

Napoli 34

Perugia 32

Ascoli 30

Palermo 29

Ternana 28

Cosenza 26

Spezia 25

Bari 24

Salernitana 21

Pescara 17

Monopoli 15

Crotone 13