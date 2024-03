Primavera, vittoria del Benevento che accorcia sul Cesena e sogna il primato Il divario tra le due squadre è di quattro punti. Nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto

Crotone-Benevento 0-3

Crotone: Greco, Pirozzi (1'st De Marco), D'Aprile (36'st Ferraj), Riezzo (16'st De Gennaro), Galardo, Loiacono (1'st Coscia), Tarantino, Terrasi, Voncina (16'st Ambrogio), Aprile, Poerio. A disp.: Lisi, Milano, Primerano, Piperis, Buttà, Diop, Buonaccorsi. All.: Lo Monaco

Benevento: Nunziante, Di Martino, Polverino (40'st Esposito), Avolio, Panzarino, Eletto, Pengue (23'st Politi), Carriola (30'st Fierro), Di Serio (23'st Donatiello), Rossi (40'st Frasca), Francescotti. A disp.: Verdicchio, Damiano, Guerra, Festino. All.: Rocco

Arbitro: Madonia di Palermo. Assistenti: Andreano di Foggia e Colianni di Bari

Marcatori: 22'pt Francescotti, 44'pt Pengue, 47'st Politi

Netta vittoria conquistata dalla Primavera del Benevento in casa del Crotone. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 3-0, grazie alle reti messe a segno da Francescotti, Pengue e Politi. Si tratta di un risultato di estrema importanza, considerato che la capolista Cesena ha pareggiato col Pescara. Al momento, il distacco tra le due formazioni è di quattro punti, con lo scontro diretto in programma nella prossima giornata in terra romagnola. Sarà una grande occasione per il Benevento di alimentare la pressione sui bianconeri.