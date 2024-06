Benevento, un'altra annata di spessore per il settore giovanile Si è chiusa la stagione dei giallorossi: tanti novità positive

Con le eliminazioni delle under 17 e 16 rimediate ieri contro, rispettivamente, Ancona e Cesena, la stagione del settore giovanile giallorosso è andata definitivamente in archivio. È stata un'annata importante, sia in termini di risultati che di crescita dei singoli. La Primavera ha sfiorato la promozione in massima serie e ha messo in mostra uno straordinario Perlingieri che ha realizzato 26 marcature nel torneo, prima che venisse chiamato in prima squadra da Auteri per dargli l'opportunità di giocare con una certa costanza. Nella formazione guidata da Dario Rocco, inoltre, spiccano tante altre individualità che probabilmente potrebbero figurare nel ritiro della prima squadra, in modo da essere attentamente valutati dallo stesso Auteri.

L'Under 17 si è fermata ai quarti di finale, mentre la 16 è stata eliminata in semifinale. L'under 15, infine, non è riuscita a qualificarsi ai play off, ma è stata la prima annata tra i professionisti per tutti i ragazzi dopo l'esperienza vissuta nelle varie scuole calcio. Il Benevento può essere ben soddisfatto da quanto espresso dai propri ragazzi nel corso della stagione. La presenza in pianta stabile in prima squadra di Pastina, Rillo, Viscardi, Pastina, Talia e Perlingieri rappresenta una grande vittoria per il vivaio guidato da Palermo. Poi ci saranno i rientri dai prestiti, uno su tutti quelli di Alfieri che vuole esprimersi al massimo dopo essere stato condizionato da un infortunio rimediato nella scorsa estate, nel corso del ritiro di Roma. Sarà importante capire anche se ci sarà un maggiore utilizzo per Nunziante che è stato bloccato dalla presenza di elementi di grande esperienza come Paleari e Manfredini. Insomma, Auteri avrà l'imbarazzo della scelta sui giovani da utilizzare. Il settore giovanile è un produttore inesauribile di talenti di belle speranze che potrebbero fare le fortune del Benevento.