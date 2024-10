Primavera, Benevento sconfitto di misura in casa della Salernitana Decisiva una rete di Cosentino. Nel finale Avolio ha parato un rigore

Salernitana-Benevento 1-0

Salernitana: Rodolfo; Susini, Ferrari, Di Vico, Guccione, Nunziata, Di Lelio (33'st Borrazzo), Paganetti, Fusco (33'st Di Vincenzo), Izderic (8'st Cantoni), Boncori (22'pt Cosentino, 8'st Lombardi). A disp.: Marino, Farina, Bocanelli, Verza, Buttaroni, Gonnella, Chietti. All.: Fusco

Benevento: Giangregorio; Fastiggi (39'st Masi), Polverino, Avolio, Guerra (22'st Nonga), Eletto (29'st Milucci), Politi (22'st Sasso), Donatiello, Sessa, Francescotti, Balzano (39'st Borrelli). A disp.: Verdicchio, D'Alessio, Mirashi, Festino, Puca, Rucci. All.: Iezzo

Arbitro: Totaro di Lecce. Assistenti: Colavito di Bari e Romano di Isernia

Marcatori: 35'st Cosentino

Note: Espulso Giangregorio al 47'st

Sconfitta per il Benevento nel derby giocato questo pomeriggio in casa della Salernitana. La sfida è stata decisa da un gol di Cosentino, giunto al 35' della ripresa. Nel finale, la Salernitana avrebbe potuto raddoppiare con un calcio di rigore che ha portato anche all'espulsione di Giangregorio. In porta ci è andato Avolio che ha incredibilmente parato la conclusione di Cantoni. Al termine del match, i padroni di casa hanno festeggiato una importante vittoria, con il Benevento che è rientrato nel Sannio con grande voglia di riscatto. Mercoledì, la squadra di Iezzo sarà impegnata all'Avellola in Coppa Italia contro il Sudtirol.

Primavera, i risultati della 6^ giornata:

Ascoli-Pisa 4-2

Bari-Crotone 2-3

Palermo-Napoli 0-6

Perugia-Frosinone 1-3

Pescara-Avellino 3-2

Salernitana-Benevento 1-0

Spezia-Cosenza 0-2

Ternana-Monopoli 2-0

La classifica:

Frosinone 16

Cosenza 13

Napoli 12

Spezia 12

Benevento 12

Pisa 10

Crotone 10

Pescara 8

Salernitana 8

Avellino 7

Ternana 7

Ascoli 7

Palermo 6

Perugia 4

Monopoli 3

Bari 1