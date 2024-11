Primavera, Benevento corsaro a Pisa: la decide Avolio nel finale Pesante vittoria conquistata dai giallorossi in terra toscana

Pisa-Benevento 1-2

Pisa: Giuliani; Pucci, Battista (32'st Ribechini), Frosali, Casarosa, Baldacci, Bassanini (12'st Vivace), Cannarsa (32'st Capitanini), Tosi (27'st Buffon), Lovo (1'st Bettazzi), Bocs. A disp.: Rugginenti, Guizzo, Bendinelli, Rossi, Bacciardi, Cenerini, Giotti. All.: Innocenti

Benevento: Giangregorio; Sasso (24'st Puca), Masi, Avolio, Guerra (36'st Mirashi), Nonga, Rucci (24'st Politi), Donatiello, Sessa (36'st Borrelli), Francescotti, Balzano. A disp.: D'Alessio, Eletto, Kwete, Milucci, Battista, Squillante. All.: Iezzo

Arbitro: Dorillo di Torino. Assistenti: Lauri di Gubbio e Mino di La Spezia

Marcatori: 31'pt Francescotti (B), 5'st Casarosa (P), 45'st Avolio (B)

Importante successo esterno conquistato dalla Primavera del Benevento contro il Pisa. Dopo il vantaggio iniziale dei giallorossi firmato da Francescotti, i padroni di casa hanno riequilibrato il risultato al 5' della ripresa con una marcatura di Casarosa. La rete della vittoria è stata firmata da Avolio che ha messo a segno il gol del definitivo 2-1, permettendo alla squadra di Iezzo di conquistare tre punti pesanti in chiave classifica. Il Benevento segue la scia della capolista Frosinone, distante tre punti. Nella prossima giornata, la Strega sarà impegnata in casa dell'Ascoli per la decima giornata del girone d'andata.