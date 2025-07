Benevento, settore giovanile: le date della nuova stagione I giallorossini presto torneranno ad allenarsi sul sintetico dell'Avellola

La prima ufficialità è già arrivata, con Floro Flores che guiderà la formazione Primavera del Benevento dopo l'esaltante stagione vissuta in sella all'under 17, culminata con il raggiungimento della finalissima per la vittoria dello scudetto. La dirigenza del settore giovanile giallorosso è al lavoro per definire quanto prima l'organigramma tecnico definitivo, con i nomi degli allenatori che guideranno le altre formazioni, dall'under 17 alla 15.

Settore giovanile, quando iniziano i campionati?

Nel frattempo, si avvicina a grandi passi la ripresa degli allenamenti. La Primavera comincerà a lavorare dal 29 luglio, sul sintetico dell'Avellola. Le altre formazioni, invece, saranno impegnate a partire dal 5 agosto. Definite anche le date dell'inizio dei vari campionati. L'under 17 esordirà il prossimo 14 settembre, così come l'under 15. La 16, invece, scenderà in campo a partire dal 28 settembre.