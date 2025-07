Benevento, alla scoperta dei giovani che si stanno allenando in prima squadra I nomi dei calciatori attualmente a disposizione di Auteri

Il Benevento sta completamente rivoluzionando la rosa, ma la volontà di far crescere i propri giovani resta un punto saldo nella progettazione del club guidato da Oreste Vigorito. Il lavoro del vivaio prosegue con fare certosino, tant'è che ogni anno riesce a sfornare degli elementi interessanti che potrebbero fare al caso della prima squadra. Attualmente, sono sei i calciatori che sono stati "promossi" dalle formazioni giovanili.

I giovani del Benevento, da Marrone a Giugliano

In prima squadra ci sono Avolio e Marrone, entrambi classe 2005 e reduci da una lunga trafila vissuta tra le formazioni giovanili del Benevento. A questi si aggiungono il 2006 Ciurleo e il 2008 Del Gaudio, con quest'ultimo che è stato tra i protagonisti della bella stagione vissuta dall'under 17 di Floro Flores. Non solo Del Gaudio, anche Giugliano e Battista sono stati coinvolti in prima squadra, ma in questo momento stanno effettuando un lavoro di recupero per problemi fisici. Appare evidente che i tre citati, Del Gaudio, Giugliano e Battista, saranno protagonisti con la formazione Primavera di Floro Flores, pur rimanendo nell'ottica della prima squadra per delle convocazioni future.