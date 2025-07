Benevento, ecco gli allenatori del settore giovanile: ci sono due novità Definito l'organigramma in vista della prossima stagione

Il Benevento ha definito gli staff del settore giovanile in vista della prossima stagione. Ovviamente, non cambia nulla dal punto di vista dirigenziale con Diego Palermo presidente, Landaida supervisore tecnico e Puleo responsabile del vivaio. Presenti anche il responsabile organizzativo Daniele De Nigris, il segretario Gallo, i team manager Luciano e Russo, oltre ai tutor Antonio e Giovanni Legorano.

Settore giovanile, ecco i nuovi tecnici

Come annunciato, Floro Flores è il nuovo allenatore della Primavera. Lo staff è completato dal secondo Cerqua, il preparatore atletico Cirillo, il collaboratore tecnico Piscitelli e l'allenatore dei portieri Chiavelli. Le novità riguardano le formazioni under 17 e 16, con Raffaele Schiavi che approda in giallorosso dopo l'esperienza vissuta con la Cavese. La 16, invece, sarà affidata a Jacopo Leone che nella scorsa stagione è stato il tecnico dell'under 17 dell'Avellino, capace di chiudere il girone al comando e da imbattuto. Paolo Festa, invece, sarà al timone dell'under 15 sannita. Un altro volto nuovo è rappresentato da Vincenzo Iannuzzi che sarà collaboratore tecnico delle tre formazioni under. A completare gli staff Salvatore Napoliano, Gerardo Somma, Renato Di Stefano, Enrico Elia, Fabio Amodio e Tommaso Niro. Nello staff sanitario figurano Lucano Milano, Raffaele Fuiano, Mario De Vita, Silvano Panella, Carmine D'Ambrosio, Raffaele Mervoglino e Alessio Maldera. Stefano Imparato, Biagio Grasso ed Enzo Rizzo saranno, invece, gli scouting.