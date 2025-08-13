Primavera 2, ecco il calendario: il Benevento esordirà in casa del Bari Il cammino dei giallorossi nella trenta giornate del prossimo campionato

La Lega B ha pubblicato il calendario del prossimo campionato Primavera 2. Il Benevento è inserito ben girone B ed esordirà in casa del Bari il prossimo 13 settembre. Il primo match casalingo vedrà la squadra di Floro Flores sfidare il Cosenza. Il calendario è asimmetrico, quindi non ci sono coincidenze nelle sfide di andata e ritorno. La prima della seconda metà di stagione, infatti, sarà Crotone-Benevento. Ironia della sorte, il campionato si chiuderà proprio con il Bari, formazione che, come detto, aprirà la stagione dei giallorossi.

Primavera 2, il girone d'andata del Benevento

Bari-Benevento Benevento-Cosenza Spezia-Benevento Benevento-Empoli Ascoli-Benevento Benevento-Crotone Catanzaro-Benevento Benevento-Pescara Pisa-Benevento Salernitana-Benevento Benevento-Palermo Monopoli-Benevento Benevento-Avellino Benevento-Ternana Perugia-Benevento

Primavera 2, il girone di ritorno del Benevento