Primavera 2, ecco il calendario: il Benevento esordirà in casa del Bari

Il cammino dei giallorossi nella trenta giornate del prossimo campionato

primavera 2 ecco il calendario il benevento esordira in casa del bari
Benevento.  

La Lega B ha pubblicato il calendario del prossimo campionato Primavera 2. Il Benevento è inserito ben girone B ed esordirà in casa del Bari il prossimo 13 settembre. Il primo match casalingo vedrà la squadra di Floro Flores sfidare il Cosenza. Il calendario è asimmetrico, quindi non ci sono coincidenze nelle sfide di andata e ritorno. La prima della seconda metà di stagione, infatti, sarà Crotone-Benevento. Ironia della sorte, il campionato si chiuderà proprio con il Bari, formazione che, come detto, aprirà la stagione dei giallorossi. 

Primavera 2, il girone d'andata del Benevento

  1. Bari-Benevento
  2. Benevento-Cosenza
  3. Spezia-Benevento
  4. Benevento-Empoli
  5. Ascoli-Benevento
  6. Benevento-Crotone
  7. Catanzaro-Benevento
  8. Benevento-Pescara
  9. Pisa-Benevento
  10. Salernitana-Benevento
  11. Benevento-Palermo
  12. Monopoli-Benevento
  13. Benevento-Avellino
  14. Benevento-Ternana 
  15. Perugia-Benevento

Primavera 2, il girone di ritorno del Benevento 

  1. Crotone-Benevento
  2. Benevento-Ascoli
  3. Palermo-Benevento
  4. Benevento-Catanzaro
  5. Cosenza-Benevento
  6. Benevento-Monopoli
  7. Avellino-Benevento
  8. Benevento-Perugia
  9. Empoli-Benevento
  10. Benevento-Salernitana 
  11. Ternana-Benevento
  12. Benevento-Pisa 
  13. Benevento-Spezia 
  14. Pescara-Benevento
  15. Benevento-Bari 

Ultime Notizie