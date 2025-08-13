Primavera 2, ecco il calendario: il Benevento esordirà in casa del Bari

La Lega B ha pubblicato il calendario del prossimo campionato Primavera 2. Il Benevento è inserito ben girone B ed esordirà in casa del Bari il prossimo 13 settembre. Il primo match casalingo vedrà la squadra di Floro Flores sfidare il Cosenza. Il calendario è asimmetrico, quindi non ci sono coincidenze nelle sfide di andata e ritorno. La prima della seconda metà di stagione, infatti, sarà Crotone-Benevento. Ironia della sorte, il campionato si chiuderà proprio con il Bari, formazione che, come detto, aprirà la stagione dei giallorossi.
Primavera 2, il girone d'andata del Benevento
- Bari-Benevento
- Benevento-Cosenza
- Spezia-Benevento
- Benevento-Empoli
- Ascoli-Benevento
- Benevento-Crotone
- Catanzaro-Benevento
- Benevento-Pescara
- Pisa-Benevento
- Salernitana-Benevento
- Benevento-Palermo
- Monopoli-Benevento
- Benevento-Avellino
- Benevento-Ternana
- Perugia-Benevento
Primavera 2, il girone di ritorno del Benevento
- Crotone-Benevento
- Benevento-Ascoli
- Palermo-Benevento
- Benevento-Catanzaro
- Cosenza-Benevento
- Benevento-Monopoli
- Avellino-Benevento
- Benevento-Perugia
- Empoli-Benevento
- Benevento-Salernitana
- Ternana-Benevento
- Benevento-Pisa
- Benevento-Spezia
- Pescara-Benevento
- Benevento-Bari