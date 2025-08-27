Benevento Primavera, Squillante: "Vogliamo fare un buon campionato" (VIDEO) Le parole del giovane difensore giallorosso verso l'inizio di stagione

"Stiamo lavorando intensamente, siamo pronti per il campionato. Il Benevento crede molto nei giovani, siamo felici di essere qui. Siamo una squadra vogliosa, vogliamo dare il massimo e siamo sicuro di voler fare una buona stagione". Questo uno stralcio delle parole di Cristian Squillante, difensore della Primavera del Benevento allenata da Antonio Floro Flores. Nel video in allegato, l'intervista completa rilasciata dal giovane calciatore giallorosso.