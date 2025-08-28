Benevento Primavera, Miranda: "Siamo pronti per iniziare il campionato" (VIDEO) Le parole del giovane attaccante giallorosso verso l'esordio

"Il mister ci fa lavorare molto, siamo pronti per iniziare il campionato. Floro Flores è un ottimo tecnico che tiene alto il morale della squadra. Potremo toglierci delle buone soddisfazioni, la mia ambizione è quella di giocare in prima squadra". Questo è uno stralcio dell'intervista realizzata da Pietro Miranda, attaccante della formazione Primavera del Benevento Calcio. Clicca sul video per visualizzarla tutta.