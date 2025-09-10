Benevento, comincia la stagione del vivaio: ecco le partite in programma Sabato esordirà la Primavera di Floro Flores sul campo del Bari

L'attesa è finita. Nel prossimo fine settimana comincerà la stagione per le formazioni giovanili del Benevento Calcio, a eccezione dell'under 16 guidata da Leone che scenderà in campo il prossimo 28 settembre contro il Sorrento. Sabato sarà la volta della Primavera di Floro Flores che affronterà il Bari in trasferta, con fischio d'inizio fissato alle ore 15. Domenica, invece, i cancelli dell'Avellola si apriranno le under 17 e 15. Ad aprire le danze sarà la squadra di Festa alle ore 13:45. Poi seguirà la truppa di Schiavi alle 16. Comincia finalmente un'annata che si prevede combattuta ed emozionante per tutte e quattro le formazioni del Benevento Calcio.