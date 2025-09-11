Benevento Primavera, Floro Flores: "Siamo pronti a sfidare il Bari" (VIDEO) Le parole del tecnico giallorosso verso l'esordio in campionato

Cresce l'attesa per la sfida di sabato tra Bari e Benevento, valida per la prima giornata del campionato Primavera 2. Sarà la "prima" sulla panchina più importante del settore giovanile per Floro Flores. Il tecnico vuole continuare a fare bene, come dimostrato lo scorso anno, quando ha sfiorato la vittoria dello scudetto con la formazione under 17: "La squadra ha lavorato bene, è abituata ai carichi di lavoro. Siamo pronti ad affrontare un campionato intenso, sarà una stagione lunga e difficile. Incontreremo squadre preparate per giocare il Primavera 2. Sarà bello per i ragazzi perché è una esperienza nuova e bellissima".

Per le dichiarazioni complete, clicca sul video.