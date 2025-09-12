Benevento Primavera, 23 convocati per la sfida col Bari

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Bari, valevole per la 1^ giornata del Campionato Primavera 2, in programma domani, 13 settembre 2025 alle ore 15:00, presso lo Stadio "S. Palmiotta" di MODUGNO (BA).
Portieri: D'Alessio, Mandato.
Difensori: Panzarino, Kwete, Scarpitella, Squillante, Formicola, D'Ambrosio, Nonga, Manuzzi, Cerulo.
Centrocampisti: Borrelli, Del Gaudio, Grilli, Scalici, Catiello.
Attaccanti: Milucci, Giugliano, Soprano, Battista, Miranda, Cerbone, Paudice.
Nella foto il centrocampista Del Gaudio