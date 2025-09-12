Benevento Primavera, 23 convocati per la sfida col Bari

Si gioca domani alle 15 allo stadio "Palmiotta" di Modugno

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Bari, valevole per la 1^ giornata del Campionato Primavera 2, in programma domani, 13 settembre 2025 alle ore 15:00, presso lo Stadio "S. Palmiotta" di MODUGNO (BA).

Portieri: D'Alessio, Mandato.

Difensori: Panzarino, Kwete, Scarpitella, Squillante, Formicola, D'Ambrosio, Nonga, Manuzzi, Cerulo.

Centrocampisti: Borrelli, Del Gaudio, Grilli, Scalici, Catiello.

Attaccanti: Milucci, Giugliano, Soprano, Battista, Miranda, Cerbone, Paudice.

Nella foto il centrocampista Del Gaudio

