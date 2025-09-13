Primavera, esordio vincente per il Benevento che si impone di misura a Bari La squadra di Floro Flores conquista tre punti importanti nella prima giornata di campionato

Bari-Benevento 0-1

Bari: San Rocco, Campanelli, Carrieri, Polito, Soldani, Mavraj, Spadavecchia (40'st Scarano), Caputi, Martire, Campagna (17'st Italia), Georgievski (17'st Stoyanov)(27'st De Tullio). A disp.: Mezzapesa, Dimonte, Sassarini, Legrottaglie, Emiliano, Keita, Mundo, Virginia. All.: Anaclerio

Benevento: Mandato, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, Nonga, Milucci (24'st Squillante), Borrelli (35'pt Scalici), Soprano (12'st Miranda), Giugliano (24'st Battista), Grilli. A disp.: D'Alessio, Cerulo, D'Ambrosio, Panzarino, Cerbone, Catiello, Miranda, Paudice, Scarpitella. All.: Floro Flores

Arbitro: Piciucco di Campobasso. Assistenti: Palazzo di Campobasso e Pasqua di Termoli

Marcatore: 45'st aut. San Rocco

Esordio positivo per la Primavera del Benevento che ha sconfitto il Bari in trasferta. I giallorossi si sono imposti grazie a un'autorete realizzata da San Rocco a pochi minuti dalla fine del match. Da segnalare che la truppa di Floro Flores ha giocato in dieci uomini dal 23' della ripresa, quando Nonga ha rimediato il cartellino rosso in seguito a una doppia ammonizione. Il Benevento non poteva partire nel modo migliore contro un avversario ostico. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Cosenza all'Avellola.

Primavera 2, i risultati della prima giornata

Salernitana-Ascoli 2-6

Bari-Benevento 0-1

Cosenza-Catanzaro 1-0

Empoli-Monopoli 3-1

Perugia-Avellino 0-1

Pescara-Ternana 2-1

Spezia-Pisa 1-2

Crotone-Palermo

