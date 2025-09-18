Si avvicina un altro fine settimana intenso per il settore giovanile del Benevento. La Primavera guidata da Floro Flores ospiterà il Cosenza all'Avellola, con i giallorossi che cercheranno di dare continuità alla vittoria conquistata all'esordio in casa del Bari. I calabresi, invece, alla prima giornata sono riusciti a vincere di misura contro il Catanzaro. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15, sul sintetico dell'Avellola. Le formazioni under 17 e 15, invece, affronteranno la Pianese in terra toscana nella giornata di domenica. Ad aprire le danze sarà la squadra di Festa alle 9:30, poi sarà la volta della 17 di Schiavi alle 11:30. Resta ancora ai box la formazione under 16 che esordirà in campionato il prossimo 28 settembre, quando sfiderà il Sorrento in trasferta.
Benevento, gli impegni del settore giovanile: la Primavera ospita il Cosenza
Le sfide in programma per le formazioni del vivaio nel prossimo fine settimana
Benevento.