Benevento, gli impegni del settore giovanile: la Primavera ospita il Cosenza Le sfide in programma per le formazioni del vivaio nel prossimo fine settimana

Si avvicina un altro fine settimana intenso per il settore giovanile del Benevento. La Primavera guidata da Floro Flores ospiterà il Cosenza all'Avellola, con i giallorossi che cercheranno di dare continuità alla vittoria conquistata all'esordio in casa del Bari. I calabresi, invece, alla prima giornata sono riusciti a vincere di misura contro il Catanzaro. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15, sul sintetico dell'Avellola. Le formazioni under 17 e 15, invece, affronteranno la Pianese in terra toscana nella giornata di domenica. Ad aprire le danze sarà la squadra di Festa alle 9:30, poi sarà la volta della 17 di Schiavi alle 11:30. Resta ancora ai box la formazione under 16 che esordirà in campionato il prossimo 28 settembre, quando sfiderà il Sorrento in trasferta.